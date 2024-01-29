Как получить крупные и сладкие перцы, используя три подкормки

21:12 2024-01-29
Как получить крупные и сладкие перцы, используя три подкормки

Какими подкормками порадовать растение, чтобы урожай был на славу, рассказал специалист.

Получить крупные перцы с толстыми стенками можно, выбрав подходящий сорт.

При этом надо еще и хорошо постараться для растений, чтобы они потом отблагодарили.

Прежде всего, позаботьтесь о подкормках. Называем три проверенных рецепта питательных смесей, которые любят перцы.

Настой из трав делается на основе сорных растений. Можно сразу приготовить большой объем, например, в садовой бочке.

Заполняем половину емкость сорняками, скошенной травой, добавляем воды.

Жидкость должна забродить, ждем неделю. После этого концентрат нужно развести в 10 раз перед использованием.

Каждому растению даем по 1-2 литра. Можно баловать перцы раз в неделю, предварительно делаем полив обычной водой.

Калиевую селитру с калием и азотом в составе вносим в объеме 1 ст. л., препарат разводим в ведре воды. Для подкормки берем пол литра жидкости на куст.

Применяем раз в неделю. Растение будет менее подвержено грибковым инфекциям и гнилям. Плоды будут долго храниться.

Древесную золу даем перцам, потому что это источник калия, который отвечает за вкусовые качества, толщину стенок плодов.

В ведре с водой разводим литровую баночку зольного порошка. Настаиваем сутки. Поливать нужно один раз за полторы недели.

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