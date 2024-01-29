Дачный эксперт порекомендовал необычные растения для выращивания на огороде

Познакомьтесь с интересными экземплярами, о которых вы, возможно, не слышали.
Вдруг в новом сезоне вам захочется посадить что-то необычное и удивить себя и знакомых.
Бамия (окра):
Обитатель юга, дает высокий урожай. На вкус - что-то среднее между спаржей, баклажаном, молоденьким горошком.
Выращивается в умеренном климате рассадой. Можно готовить разными способами: тушить, мариновать, запекать.
Вигна:
Относится к бобовым, очень вкусная. Кто раз выращивал и попробовал, уже не откажется.
Плоды интересные, продолговатые, в длину вырастают до метра. Можно приготовить любые блюда.
Употреблять в пищу лучше зеленом виде, пока молодые. Беловатые уже будут жесткими.
Чуфа (земляной миндаль):
Формой и видом напоминают миндаль, на вкус, как лесной орех. В южных странах это привычное растение, разводят массово как многолетник, на продажу.
В умеренном климате, обеспечив плодородный грунт и обилие солнечных лучей, можно вырастить и собрать хороший урожай.
Арахис:
Растение из семейства бобовых. Выращивать можно только через рассаду.
Если все пройдет гладко, будете лакомиться неплохим урожаем орехов.
Пак-Чой (китайская капуста):
Нежная, сочная, очень вкусная и полезная. Напоминает пекинскую капусту. Китайцы ее очень любят.
Мелотрия (африканский огурец):
Это тыквенное растение, по виду плоды напоминаю мелкие арбузы.
В свежем виде мало кто употребляет, а вот в соленьях и маринадах самое то.
В закатках смотрится красиво. Вкус приобретает тех овощей, которые закатываются с ним в одной банке.
Лагенария (индийский огурец):
Что-то наподобие кабачка, только форму имеет очень необычную, плоды похожи на симпатичные пятнистые кувшинчики.
Еще растение называют бутылочной тыквой.
Молодые, едва поспевшие плоды очень вкусные и нежные, в свежем виде не едят, зато подходят для готовки разных блюд.
Когда плод полностью созрел, его оболочка твердеет, становится, как камень. Из нее можно сделать интересную посуду.
Пепино (дынная груша):
Название экзотичное, внешний вид тоже, ни на что знакомое не похож.
На вкус - удивительное сочетание груши, банана, дыни. Сладкая нежная, ароматная дынная груша.
Никто не останется равнодушным. Огородники успешно выращивают в умеренном климате.
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