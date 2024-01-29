Дачный эксперт порекомендовал необычные растения для выращивания на огороде

Познакомьтесь с интересными экземплярами, о которых вы, возможно, не слышали.

Вдруг в новом сезоне вам захочется посадить что-то необычное и удивить себя и знакомых.

Бамия (окра):

Обитатель юга, дает высокий урожай. На вкус - что-то среднее между спаржей, баклажаном, молоденьким горошком.

Выращивается в умеренном климате рассадой. Можно готовить разными способами: тушить, мариновать, запекать.

Вигна:

Относится к бобовым, очень вкусная. Кто раз выращивал и попробовал, уже не откажется.

Плоды интересные, продолговатые, в длину вырастают до метра. Можно приготовить любые блюда.

Употреблять в пищу лучше зеленом виде, пока молодые. Беловатые уже будут жесткими.

Чуфа (земляной миндаль):

Формой и видом напоминают миндаль, на вкус, как лесной орех. В южных странах это привычное растение, разводят массово как многолетник, на продажу.

В умеренном климате, обеспечив плодородный грунт и обилие солнечных лучей, можно вырастить и собрать хороший урожай.

Арахис:

Растение из семейства бобовых. Выращивать можно только через рассаду.

Если все пройдет гладко, будете лакомиться неплохим урожаем орехов.

Пак-Чой (китайская капуста):

Нежная, сочная, очень вкусная и полезная. Напоминает пекинскую капусту. Китайцы ее очень любят.

Мелотрия (африканский огурец):

Это тыквенное растение, по виду плоды напоминаю мелкие арбузы.

В свежем виде мало кто употребляет, а вот в соленьях и маринадах самое то.

В закатках смотрится красиво. Вкус приобретает тех овощей, которые закатываются с ним в одной банке.

Лагенария (индийский огурец):

Что-то наподобие кабачка, только форму имеет очень необычную, плоды похожи на симпатичные пятнистые кувшинчики.

Еще растение называют бутылочной тыквой.

Молодые, едва поспевшие плоды очень вкусные и нежные, в свежем виде не едят, зато подходят для готовки разных блюд.

Когда плод полностью созрел, его оболочка твердеет, становится, как камень. Из нее можно сделать интересную посуду.

Пепино (дынная груша):

Название экзотичное, внешний вид тоже, ни на что знакомое не похож.

На вкус - удивительное сочетание груши, банана, дыни. Сладкая нежная, ароматная дынная груша.

Никто не останется равнодушным. Огородники успешно выращивают в умеренном климате.