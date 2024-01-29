Опытный огородник поделился интересными методами разведения картошки

Рассказываем, как надо сажать в гребни.

Подходит тем, у кого на даче глинистые почвы, а грунтовые воды залегают не глубоко.

гребни до 15 см в высоту, между высаженными клубнями должно быть 30 см.

Далее ведем стандартный уход, включая подкормки, поливы, окучивание).

Метод исключает загнивание клубней, потому что гребни достаточно быстро просыхают, застоя воды не будет.

Но подходит гребневое выращивание не всем почвам, так, на песчаных гребни сформировать не получится, они быстро рассыпаются.

Траншеи:

Способ подходит для владельцев песчаных участков с сухой землей.

Делаем траншеи на глубину 25-30 см, интервалы между ними соблюдаем примерно 60 см.

Дно покрываем питательной смесью, состоящей из свежескошенной травы, полежавшего навоза (можно заменить древесной золой), луковых очисток.

Поверх докладывается земля, в нее уже сажаются клубни.

Преимущество таких посадок - возможность сразу при высаживании обильно подкормить картошку, так, что хватит на весь сезон.

Есть и недостаток: когда лето выдалось сырым, с обильными дождями, картофель может загнивать.

Картошка в мешках:

Очень компактный метод выращивания, экономит место на даче, мешочки с саженцами можно перемещать при необходимости, можно использовать как элемент садового дизайна.

Способ совсем несложный: наполнить грунтом мешок положить в него клубень картошки с торчащим вверх ростком, сверху подсыпать землю.

При появлении ростков землю понемногу продолжаем добавлять. Делать это надо до момента наступления фазы цветения.

Положительные моменты: не нужно полоть, окучивать, растение обогревается лучами солнца со всех боков, не бывает гниения из-за застоя влаги.

Но при этом мешочки придется регулярно поливать, растениям нужно легкая плодородная земля, постоянные подкормки.

Садоводы, которые часто пользуются таким методом выращивания, заверяют, что можно собрать почти 3 ведра клубней с куста.

Под соломой:

Способ очень старый, уже подзабытый, но экологичный, поэтому интерес к нему стал возвращаться. Какие плюсы?

Не надо перекапывать грядки, лишь проделать ямки в земле для закладки картошки. Посадки укрываем сеном или соломой.

Пока картофель будет расти, укрывной слой будем понемногу подкладывать. Окучивать растения не нужно, сорняков там тоже не будет.