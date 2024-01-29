Опытный садовод рассказал, как помочь растениям в жару

В первую очередь надо позаботиться об обилии влаги. Но просто полить посадки из шланга - этого мало.

Лучше выбрать капельную систему полива, но не у всех есть возможность.

В таком случае совмещаем два вида увлажнения: под корень и орошение по листьям. Самое хорошее время для этого раннее утро.

Дачники-любители и профессиональные агрономы часто применяют эффективный для жары прием сухого полива. Так называется рыхление грядок.

В этом случае влага испаряется не так сильно. Взрыхленная земля хоть и высохнет на солнце, но в корку не превратится, и у корней влага задержится надольше.

Мульчирование очень помогает растениям в жару, укрытая земля не сохнет, не обрастает коркой, не образует трещин.

То есть влага свободно проходит к корням, не убегая в трещины.

Белый цвет отражает солнце, не зря люди носят в жару белую одежду.

Создайте белый защитный покров растениям, и они легче перенесут палящие лучи солнца.

Используем для отбеливающего раствора мел или зубной порошок, берем по стакану того или другого средства, добавляем 50 мл жидкого мыла, которое необходимо для фиксации вещества на листках.

Опрыскиваем все растения. Рецепт с зубным порошком: на ведро воды взять 2 столовых ложки.

А как быть с растениями, которые выращиваются в теплице?

Здесь необходимо укрытие для всей теплицы, сооружение покрываем спанбондом. Стеклянную можно побелить мелом.