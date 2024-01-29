Что положить при посадке картошки, чтобы прогнать проволочника

Замочите перед посадкой картошку в растворе березового дегтя. На 3 литра берем 3 ст. л. вещества. Еще лучше пролить потом и саму лунку березовым дегтем.

Раствор такой: на 10 л воды 1 ст. л. дегтя. Так вы защитите посадки от проволочника, медведки и не только от них.

В лунку при посадке можно положить золу, луковые очистки, всего по чуть-чуть.

Можно высадить вместе с картофелиной в одной лунке фасолину. Другой способ - добавить на лунку столовую ложку жмыха горчицы.

Вместо жмыха можно взять порошок сухой горчицы - одну щепотку, эффект будет тот же.