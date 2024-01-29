Садовод с опытом рассказал про любимое удобрение крыжовника с медом и сметаной

Минеральные удобрения любят не все дачники, некоторые всегда стараются применить натуральные подкормки.

Вот пример давнишней, еще дедовских времен подкормки, которая проверена и показала результат не раз.

В состав входят сметана - 5 г, сыворотка - 1 л, мед - 1 ст. л., дрожжи - 10 г. Все нужно хорошенько перемешать, соединить с водой - 10 л.

Неделю дать подкормке постоять, когда срок выйдет, смесь должна забродить.

Вот в таком состоянии ее и надо использовать для полива крыжовника, период для подкормки - фаза цветения.

Весной также даются органические удобрения, это может быть компост или навоз. Вносить такие подкормки рекомендуется до распускания почек.