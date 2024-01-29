Знающий цветовод рассказал, зачем втыкать в цветочные горшки спички

Как правило в цветах обитают сцириады или дрозофилы. Особенно там, где цветовод переусердствовал с поливами. Мушки любят влажную среду.

Также некоторые любители цветов из благих намерений совершают зло: используют чайную заварку или кофейную гущу в качестве удобрений, чем и привлекают в вазоны мошек.

Избавиться от проблемы опытный цветовод предлагает своим способом - с помощью спичек. Все дело в сере, вставлять спички нужно серными головками вниз.

Сера, оказываясь в земле, впитывается в нее и тем самым отваживает мух и их личинок.

Исчезнут насекомые дней за пять минимум, ну иногда дело затягивается на пару недель. Все зависит от запущенности случая.

На один вазон уйдет до 10 штук, углубить спички нужно на 1-2 см в землю. Втыкаем палочки через интервал в 4-5 см. Полное растворение серы произойдет на 3-й день.

После этого можно вынимать спички и вставлять новую партию, если мошки еще не вывелись.