Как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Запущенный огород можно приобрести по дешевке, это конечно хорошая экономия.
Сил придется потратить немало, к быстрому урожаю не стоит готовиться.
Реанимация заброшенного участка займет некоторое время. Зато потом все труды будут вознаграждены сторицей.
Первым делом нужно убрать с огорода все сорняки, потом земля перекапывается или перепахивается.
Заодно можно оценить, насколько плодородным является грунт на участке и что необходимо для его улучшения. После этого можно в первый год засадить все картофелем.
Также хорошим вариантом будет дать земле "постоять под паром", то есть ничего на ней не выращивать. При этом грунт можно хорошенько удобрить.
К следующему сезону вы получите отдохнувшую питательную почву без сорной травы, на которой отлично будет расти все что угодно.
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