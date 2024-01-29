Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

22:25 2024-01-29
Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

Некоторые садоводы переживают не на шутку из-за того, что цветов на вишне много, а ягод почему-то нет.

Садовод со стажем рассказал, чем может быть вызвана такая проблема. Причин может быть несколько.

Если вы посадили вишню первый год, то она цвести в этом году и не будет. Не нужно беспокоиться на этот счет, просто не пришло еще время.

Обычно, вишня начинает цвести лишь на третий или четвертый год - это самый ранний срок. Иногда это случается и позже.

А если прошли уже все сроки, но цветения так и нет, то надо проверить, все ли условия для выращивания соблюдены.

Вишня очень любит свет, если его не хватает, с цветением будут проблемы.

Важно, чтобы грунтовые воды залегали поглубже. Высокое залегание может быть причиной названной выше ситуации.

Дерево нельзя сажать в кислую почву и в низину, иначе оно вряд ли будет цвести.

Корневая шейка при посадке должна находиться на уровне земли. Если она выше, то это тоже влияет на проблему с цветами.

Другие проблемы, которые не дают вишням цвести: неподходящий для климата сорт, внезапно наступившие весенние холода, аномальное цветение осенью из-за нетипично теплой погоды.

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