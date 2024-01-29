Дачник со стажем объяснил причину загнивания лука на грядке

Одна из таких проблем - гниение лука прямо на грядке. С чем это может быть связано? Причин может быть несколько.
Такое случается если растения посадили в затененное место, где очень мало солнечного света. Вторая причина - чрезмерный полив, из-за чего жидкость в земле застаивается.
Загнить лук может при несоблюдении требований севооборота. И, наконец, гнили нередко появляются под воздействием вредителей и заболеваний.
Помочь растению можно, для этого следует убрать весь лук с признаками загнивания.
Затем изымается верхний пласт земли, остальной грунт обрабатывается препаратами от грибковых инфекций и вредных насекомых.
Профилактические меры против гниения лука: ответственно подходить к выбору севка, покупать и отбирать к посеву только качественный материал.
Перед высадкой лук всегда дезинфицируем марганцевым раствором.
Место для выращивания выбираем солнечное, лучше не в низине, следим за режимом полива. Не высаживаем лук на одном месте несколько лет подряд.
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