Почему не надо добавлять падалицу в компост: есть пять причин

В интернете периодически встречаются статьи, в которых рекомендуют вносить в компостную смесь гнилые яблоки. Объясняем, почему не стоит вестись на такие советы.

У каждого, кто выращивает яблони, обязательно бывает падалица, и среди нее немало хороших крепких яблок.

Поэтому сортируем, выбираем лучшие для заготовок, на еду, на засушивание, а остальные, испорченные, собираем отдельно и выбрасываем.

Если не убрать падалицу, то упавшие яблоки очень скоро станут гнить на земле.

Теперь о том, почему нельзя добавлять подгнившие опавшие плоды в компост.

Причина первая - запах. Загнивающие яблоки будут источать очень неприятный запах, который разнесется по всему дачному участку.

Причина вторая - мухи и муравьи. Если всыпать в компостную кучу не одно ведро гнилых яблок, они сразу станут рассадником тучи мух и колоний муравьев.

Причина третья - грызуны. Запах гнилых яблок привлекает мышей и крыс, а это уже совсем нехорошо, вряд ли кому-то из дачников хочется разводить их на своем участке.

Причина четвертая - болезни. Гнилые яблоки могут стать источником инфекции, которые угрожают всему саду.

Вы можете столкнуться с паршой груши, кольцевой гнилью яблок и это далеко не полный "букет".

Причина пятая - паразиты. Конечно же, опавшие яблоки могут быть рассадником вредителей, гусеницы, моль, проволочники легко переберутся с гнилых плодов на картошку и другие овощи.