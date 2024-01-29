Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

22:39 2024-01-29
Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

Есть важные мероприятия, которые обязательно проводятся именно в периоде цветения.

Первым делом хорошо полейте ягодник, делайте это, ориентируясь по состоянию почвы. При подсыхании требуется очередное увлажнение.

Когда стоит жаркая погода, поливаем через день, используя отстоянную теплую воду.

Избегайте брать для полива холодную жидкость, в таком случае можете получить букет грибковых инфекций, растение может начать гнить.

Помните, недостаточный полив приведет к низкому качеству урожая, ягоды будут мелкими, суховатыми, жесткими и безвкусными.

Второй важный момент - уборка сорняков. Обязательно нужно прополоть все грядки, чтобы обеспечить полноценное цветение.

Сорная трава отнимает силы у растения, забирая влагу и питание.

Вместе с прополкой проводим рыхление, не повреждая корешки, так мы обеспечиваем доступ кислорода к корневой системе.

Убирайте с кустов усы, появившиеся во время цветения. На них клубника тратит лишнюю энергию, вместо того, чтобы "сосредоточиться" на плодах.

Третья важная процедура - подкормка. Предлагаем такую питательную смесь для обильного урожая. На 10 л воды берем одну треть ведра крапивы.

Ставим жидкость в тепло и оставляем для брожения. Когда процесс завершен, можно использовать зеленое удобрение. Примерно на это уйдет до 7 дней.

Второй состав: на три литра золы берем 10 л воды, предварительно ее кипятим. Настой готовится два дня.

Теперь в 10 л воды смешиваем 500 г зольного настоя и 500 г крапивного. вот таким удобрением подкармливаем кустики клубники во время цветения.

Сладкие и сочные ягоды вам после этого обеспечены.

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