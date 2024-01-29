Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

22:42 2024-01-29
Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

Муравьи портят и пачкают культурные посадки, вскрывают корневую часть, ослабляют растения, объедают молодые побеги, вступают "в сговор" с тлей.

А еще муравьи могут уничтожать бутоны и цветки, просверливают в растениях и в земле коридоры, иссушают грунт, портят деревья и деревянные постройки, устраивая там гнезда.

Начиная борьбу с муравьями, ищите сначала их гнезда, потом залейте их кипятком, в который добавлен инсектицид.

Когда нужно обработать деревянную постройку от муравьев, обязательно начинаем с гнезда.

Для того чтобы отыскать спрятанные гнезда, используем приманку с препаратом замедленного действия.

Очень эффективна гелевая ловушка. Ядовитые вещества наносим на веранду, грунт, в доме, в любых местах, где любят скапливаться муравьи.

Биоцидные препараты и репелленты отлично справляются со своей задачей.

Они могут полностью избавить от муравьев, на долгое время или даже насовсем.

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