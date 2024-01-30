Стало известно, куда депортируют музыкантов «Би-2»

Четыре участника рок-группы «Би-2», задержанные в Таиланде 24 января, будут депортированы не в Россию, а в Израиль, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Ynet.

По данным издания, туда планируется отправить в том числе и солиста группы Леву, который признан в РФ иностранным агентом. Он прибыл в Таиланд по паспорту Израиля.

Издание пишет, что МИД и посольство Израиля связалось с властями Таиланда и смогли договориться о депортации четырех из семи задержанных, потому что у них есть израильские паспорта. Передача должна состояться 30 января.

Еще один участник группы, у которого есть австралийское гражданство, будет отправлен в Австралию. Куда депортируют остальных музыкантов, пока неизвестно.

Участников «Би-2» задержали после концерта в Пхукете 24 января. Как рассказали сами музыканты, их обвинили в нарушении правил проведения мероприятия и увезли в центр задержания миграционной полиции.