Алена Делона ограничили в дееспособности, он не сможет распоряжаться своим имуществом

Легендарного французского актера Алена Делона суд ограничил в правах. В частности, звезда теперь не сможет сам распорядиться своей недвижимостью, пишет телеканал BFMTV.

По данным портала, делами артиста будет заниматься сторонний агент, которого назначил суд. Вместе с тем, уточняют журналисты, Делон сможет самостоятельно совершать некоторые действия.

Но выбор врачей, лекарств, контроль за медицинским наблюдением также должен осуществляться на постоянной основе при контроле назначенного судом специалиста.

Ранее СМИ сообщали, что Делон по настоянию его дочери Анушки прошел официальное медосвидетельствование. Другие дети звезды выступили против этой процедуры.