Звезду «Острых козырьков» Пола Андерсона наказали за хранение наркотиков

Звезда сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон, сыгравший в проекте героя по имени Артур Шелби, оштрафован за хранение наркотиков, сообщает DailyMail.

По данным издания, актер признал свою вину по четырем пунктам обвинения в хранении наркотиков, и выплатил штраф в размере 1345 фунтов стерлингов.

Инцидент случился в одном из баров Британии. Сотрудники заведения почувствовали из туалета, который посещал артист, запах наркотиков, и вызвали полицию.

По словам адвоката Андерсона, артист якобы своими действиями пытался угодить встретившим его фанатам и вжиться в образ своего персонажа в сериале.