У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной отняли квартиру в Финляндии

Народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии. До конца февраля она обязана вывезти оттуда свои вещи, иначе их просто вышвырнут на улицу, сообщает КП.

Летом 2023 года в доме отключили воду и электричество. Причиной такого решения стали многомиллионные долги по коммунальным платежам. Однако виноваты в этом не жильцы, а компания, которой принадлежит дом.

У нас никакого долга не было, все было заплачено. Законов финских не знаем, - рассказала младшая дочь актрисы Ольга в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Вместе с Лидией Николаевной пострадали таким образом актер Александр Пашутин и Елена Кондулайнен.