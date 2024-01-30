Людмила Поргина пожаловалась на притеснения в Болгарии

Актриса Людмила Поргина призналась, что столкнулась с притеснениями во время пребывания за границей, пишет 5-tv.ru.

Соответствующей теме был посвящен телевыпуск программы, которую вела Лера Кудрявцева. Своим опытом поделилась и Людмила Поргина.

Она рассказала, что слышала нелестные пожелания покинуть Болгарию, где у нее находятся два дачных дома.

В одном из местных ресторанов звезда «Ленкома» также при попытке произнести тост за столом встретила настоящее недовольство среди посетителей заведения.

Людмила Поргина была вынуждена обратиться за помощью к полицейским, чтобы погасить конфликт.