«Би-2» опровергли депортацию членов коллектива в Израиль

На странице группы «Би-2» в одной из соцсетей появилась запись, в которой музыканты просят «не доверять информации из сторонних источников» о том, что их депортируют из Таиланда не в Россию, а в Израиль.

Ранее Автопарус со ссылкой на «Коммерсантъ» и издание Ynet сообщил версию этих изданий, что четырех человек из коллектива, имеющих паспорта Израиля, планируется депортировать в эту страну. Еще одного - в Австралию. О судьбе двоих музыкантов на тот момент данных не было.

Музыкантов задержали в Таиланде за выступление без необходимых для этого документов. Представители «Би-2» заявили, что причина в том, что организаторы неправильно оформили документы. Суд Пхукета назначил им штрафы по 85 долларов каждому.

Артисты находятся в центре задержания миграционной политики в Бангкоке.