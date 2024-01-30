Илон Маск заявил о вживлении в мозг человека чипа

Илон Маск сообщил в соцсети X (бывший Твиттер) о первых результатах работы вживленного устройства. По словам миллиардера, результаты многообещающи, чип отлично определяет нервные импульсы, пишет Лента.ру.

Чип в мозгу будет связующим звеном между компьютером и мозгом человека. Уточняется, что Neuralink должен помочь в борьбе и с физическими проблемами людей и с психическими расстройствами.

С чипом Neuralink десятки фирм экспериментируют много лет, и многие добились результатов.