Илон Маск заявил о вживлении в мозг человека чипа

Илон Маск сообщил в соцсети X (бывший Твиттер) о первых результатах работы вживленного устройства. По словам миллиардера, результаты многообещающи, чип отлично определяет нервные импульсы, пишет Лента.ру.
Чип в мозгу будет связующим звеном между компьютером и мозгом человека. Уточняется, что Neuralink должен помочь в борьбе и с физическими проблемами людей и с психическими расстройствами.
С чипом Neuralink десятки фирм экспериментируют много лет, и многие добились результатов.
Но исследования Маска традиционно привлекают повышенное внимание в силу его популярности и саморекламы.
Власти США выдали компании Илона Маска лицензию на испытания чипа на людях в мае 2023 года. Испытания будут длиться шесть лет.
Согласно описаниям Neuralink, устройство улавливает сигналы мозга, передает их на внешнее устройство, которое расшифровывает их и «понимает», какое движение хочет совершить человек.
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