В Таиланде родился теленок-мутант с головой человека

Нежизнеспособный теленок-мутант, у которого голова похожа на человеческую, родился в Таиланде, сообщает Daily Star.
Фотографию животного на своей странице в соцсетях опубликовал один из фермеров страны.
У теленка нету шерсти, а его голова напоминает человеческую.
Ранее The Thaiger писала о теленке-мутанте из Вьетнама. Здесь у коровы родился теленок с 8-ю ногами, двумя языками и тремя глазами.
А его внешний вид напоминал то, как срастаются тела сиамских близнецов.
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