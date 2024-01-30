Названы места на Земле, где люди живут дольше

На планете сегодня найдено пять так называемых «голубых зон», то есть регионов, где люди проживают очень долгую и здоровую жизнь, сохраняя до самой смерти физическую подвижность и ясный ум, пишет Вокруг света.

В число таких уникальных мест с высоким процентом долгожителей относятся итальянский остров Сардиния, греческий остров Икария, японский остров Окинава и полуостров Никойя в Коста-Рике, а также город Лома-Линда в американском штате Калифорния.

Специалист по физиологии питания из Англии Энти Раскин отметил, что у живущих в «голубых зонах» долгожителей есть много общих черт. Они едят питательную, здоровую пищу, ведут физически подвижный образ жизни, имеют цель, чувствуют себя частью сплоченного сообщества и не переживают стрессы.

На генетику, согласно исследованиям, приходится около 20–25% предрасположенности к долгожительству, потому продолжительность жизни человека — это результат сложнейших взаимодействий между генами и привычками.

Что касается диеты, то хотя подходы к питанию в разных «голубых зонах» различаются, в них есть общее: в рационе долгожителей много местной растительной пищи.

Еще один общий момент - в этих регионах не едят фастфуд, ультрапереработанные продукты и не пьют готовые сладкие напитки.