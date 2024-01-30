В Москве отменили спектакль с участием Федора Добронравова

В московском театре «Русская песня» отменен спектакль с участием народного артиста России Федора Добронравова, сообщает МК.

По данным источника издания, артист заболел, у него высокое давление (верхний показатель 220).

Постановка была запланирована на 1 февраля, но перенесена на 18 апреля.

Актер Станислав Садальский сообщил МК, что вместо спектакля "Ты где-то рядом" покажут «Еврейское счастье» с народный актрисой РФ Татьяной Васильевой.