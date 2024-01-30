Суд отклонил иск певицы Шер об опекунстве ее 47-летнего сына

Сын певицы Шер Элайджи много лет страдает от наркотической зависимости. Звезда из-за этого хотела взять опеку над финансами мужчины в судебном порядке. Артистка призналась, что она переживает за жизнь своего наследника.

На заседании в Верховном суде Лос-Анджелеса Шер принимала участие по видеосвязи. Артистка сказала, что сын не в состоянии позаботиться о себе по причине серьезного злоупотребления психоактивными веществами и проблем с психическим здоровьем.

Адвокат Габриэль Видаль сообщила суду, что Элайджа Блю всё еще страдает от периодов психоза. Сам Элайджи Блю появился в суде с 36-летней экс-женой Марианджелой Кинг.

Избранница музыканта заявила, что Шер неподходящая кандидатура для опекуна. В итоге судья постановила отклонить требование Шер об опеке над сыном.