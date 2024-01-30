Ким Кардашьян сыграет в фильме об Элизабет Тейлор, который сама же и продюсирует

Ким Кардашьян выступит в качестве продюсера документального сериала о жизни Элизабет Тейлор и сама же в нём снимется, сообщает Сплетник.ру.

Проект "Элизабет Тейлор: Суперзвезда-бунтарь" будет состоять из 3-х серий, работать над ним будет продакшен-компания Passion Pictures, - говорится в сообщении.

Сериал расскажет зрителям об актёрской технике Тейлор и о том, как актриса "пробила" в Голливуде "стеклянный потолок", прежде чем стала бизнес-леди, активисткой и правозащитницей с миллиардным состоянием.