Ким Кардашьян сыграет в фильме об Элизабет Тейлор, который сама же и продюсирует

Ким Кардашьян выступит в качестве продюсера документального сериала о жизни Элизабет Тейлор и сама же в нём снимется, сообщает Сплетник.ру.
Проект "Элизабет Тейлор: Суперзвезда-бунтарь" будет состоять из 3-х серий, работать над ним будет продакшен-компания Passion Pictures, - говорится в сообщении.
Сериал расскажет зрителям об актёрской технике Тейлор и о том, как актриса "пробила" в Голливуде "стеклянный потолок", прежде чем стала бизнес-леди, активисткой и правозащитницей с миллиардным состоянием.
Элизабет Тейлор была самой собой, бескомпромиссным бойцом. Она - доказательство того, что человек может продолжать развиваться и меняться, иметь разные главы своей жизни.
И Тейлор проложила этот путь для тех, кто пришёл после неё, — сказала Ким Кардашьян.
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