Украинский Днепропетровск признали самым криминальным городом в Европе

При составлении рейтинга самых криминальных городов в Европе Crime Index руководствуется новостными сводками о преступлениях, включая кражи, убийства, вандализм, угон авто и прочее.

Рейтинг составляется 2 раза в год. Последний рейтинг признал Днепропетровск самым криминальным городом Европы, за ним следует Одесса и Минск. На пятом месте по криминальности расположился Киев, а Харьков оказался на восьмом.

В свою очередь Санкт-Петербург признали двенадцатым в Европе по криминальности, а Москве досталось 14-ое место.