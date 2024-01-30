В Ростове 5 мужчин смогли спасти девочку, на которую напал стаффорд

Во время прогулки школьницу заприметил стаффорд, который бродил по улице без намордника. Бойцовский пёс пулей бросился на шпица, однако девочка успела взять собаку на руки.

Тем не менее, стаффорд успел покусать школьницу, которая спаслась лишь благодаря пятерым мужчинам, подбежавшим к пострадавшей на помощь.

Смелые россияне смогли отогнать разъяренного пса от девочки, однако для этого стаффорда пришлось несколько раз ударить ногой. Сейчас полиция ищет владельца собаки, напавшей на несовершеннолетнюю.