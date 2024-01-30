В центре Москвы машина сбила драматурга Александра Гельмана

Известно, что авария произошло 29 января около 18.00, когда Александр Гельман пересекал Тверской бульвар недалеко от театра имени Пушкина.

Гельман переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего российского драматурга и сценариста сбило авто марки BMW. К месту ДТП оперативно прибыла бригада скорой помощи, после чего пострадавшего госпитализировали.

После доставки в больницу Александра Гельмана диагностировали переломы обеих ног. Сам 90-летний писатель пока никак не комментирует данную аварию.