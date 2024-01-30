Бывший завод Nissan в Питере выпустил первую партию авто Xcite

Экс-завод Nissan в Питере, ныне называющийся "Автозавод Санкт-Петербург" и принадлежащий "АвтоВАЗу", отчитался о завершении выпуска первой партии автомобиля Xcite, продажи которого должны начаться весной

В пресс-службе "АвтоВАЗа" пояснили, что сейчас питерский завод сумел выпустить несколько тысяч машин бренда Xcite. В настоящий момент предприятие активно накапливает такие авто на складе перед стартом продаж.

Слоганом нового бренда выбрали фразу "Выигрывай в самом важном", а логотип авто представляет собой букву X внутри овала. Название "Иксайт" происходит от английского слова "волнующий".