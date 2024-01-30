Toyota приостановила работу на 4 заводах из-за подтасовок при производстве авто

Японский телеканал NHK сообщает, что автоконцерн Toyota был вынужден приостановить работу 6 производственных линий на 4 предприятиях из-за того, что компания Toyota Industries Corporation подтасовывала испытания двигателей для их скорейшей сертификации.

Известно, что речь идёт о двигателях, установленных в модели Land Cruiser PRADO, Land Cruiser 300, Hiace, FORTUNER и LX500d. После вскрытия факта подтасовки Toyota приняла решение временно прекратить поставки 10 моделей легковых автомобилей.

Интересен тот факт, что ранее свою работу прекратило дочернее предприятие "Тайоты" Daihatsu, поскольку при производстве там также происходили подтасовки.