Врач Русанова раскрыла пользу квашеных фруктов

Квашеные фрукты способны заменить свежие в зимний период и принести немалую пользу организму, рассказала врач-нутрициолог Дарья Русанова, сообщает Life.

Такие фрукты - необычный по вкусу и полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты - это молочная и уксусная кислоты, которые не дают размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами, - уточнила эксперт.

В процессе квашения, отметила эксперт, фрукты могут полностью поменять обычный вкус на достаточно пикантный. Чаще всего этой процедуре подвергают яблоки кисло-сладких сортов, но также подойдут груши, айва, арбуз, сливы.

При этом специалист предупредила, что квашеные фрукты надо есть в ограниченных количествах, потому что те могут спровоцировать расстройство пищеварения.