В Челябинске машина «ожила», устроила хоровод и разбила несколько авто

Впоследствии выяснилось, что хозяин взбесившейся легковушки забыл снять её с передачи перед совершением автозапуска. Именно это привело к сразу нескольким ДТП буквально на ровном месте.

После автозапуска автомобиль вышел из-под контроля и начал водить хороводы вокруг других припаркованных машин. Всего сумасбродное авто успело нарезать 20 кругов.

За время этого безумного хоровода машина на автозапуске успела врезаться в четыре припаркованных автомобиля. Теперь владельцу бесноватого авто придётся раскошелиться на починку машин своих соседей.