Директор «Мосфильма» Шахназаров считает, что успех российского кино это иллюзия

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров успех российского кинематографа назвал иллюзией. Он отметил, что подобное заблуждение может навредить его развитию, передает ТАСС.

Я не вижу особых успехов в российском кино сейчас. Я думаю, что возник хороший шанс для российского кино. Потому что рынок действительно закрыт, хотя иностранные производители в него проникают, и довольно активно,- отметил режиссер.

По его словам, российскому кинематографу следует снимать больше картин, чтобы сделать успешным рынок. В России сегодня производят порядка 120 фильмов в год, но таким количеством выпускаемой продукции насытить рынок нельзя.

Режиссер уточнил, что из четырех созданных лент выдержать прокат может лишь одна, поэтому нужно наращивать производство.