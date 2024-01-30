Раскрыт секрет влияния алкоголя на качество сна

Существует мнение, будто небольшое количество алкоголя на ночь поможет уснуть. Но нейробиологи из Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley в США и опубликованных в журнале Sleep результатах исследований доказали, что это не так, сообщает Лента.ру.

Эксперты проверили, может ли употребление алкоголя на ночь повлиять на качество сна и на фазу быстрого сна в частности. Чтобы это выяснить, они набрали 30 взрослых добровольцев и поместили их на три дня в лабораторию.

Эксперимент состоял из двух частей. В первом добровольцы за час до сна выпивали безалкогольный коктейль, во втором - с добавлением алкоголя.

В целом добровольцы могли быстрее уснуть после употребления алкоголя, но качество их сна у них ухудшалось из-за того же быстрого сна.

При этом нейробиологи отметили, что у трехдневного вечернего «микрозапоя» не появилось необратимых последствий. Зависимости у испытуемых не появилось, то есть после опытов добровольцам не надо было выпивать, чтобы лучше уснуть.