В Москве задержан лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий

Лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков, сообщает ТАСС со ссылкой на самого музыканта.

По словам Троицкого, коллектив устроил в кинотеатре, где проходила премьера фильма «Брат-3», перформанс с десятью бутылками водки.

Сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены и вызвали полицейских. Нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте, - рассказал он.

Троицкий при этом уточнил, что в баре кинотеатра «свободно продается водка и пиво».

Задержание коллектива «Коррозия металла» агентству ТАСС также подтвердили в правоохранительных органах.