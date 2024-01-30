В Москве задержан лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий

Лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков, сообщает ТАСС со ссылкой на самого музыканта.
По словам Троицкого, коллектив устроил в кинотеатре, где проходила премьера фильма «Брат-3», перформанс с десятью бутылками водки.
Сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены и вызвали полицейских.
Нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте, - рассказал он.
Троицкий при этом уточнил, что в баре кинотеатра «свободно продается водка и пиво».
Задержание коллектива «Коррозия металла» агентству ТАСС также подтвердили в правоохранительных органах.
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