Доктор Мясников рассказал о реальности феномена разбитого сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал об опасном феномене разбитого сердца, пишет Мослента.

По словам эксперта шоу, в медицине на самом деле существует синдром разбитого сердца (кардиомиопатия такоцубо).

Он заявил, что эмоциональный всплеск от неразделенной любви, смерти родных или других стрессовых факторов может привести к расширению верхушки левого желудочка сердца.