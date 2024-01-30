Доктор Мясников рассказал о реальности феномена разбитого сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал об опасном феномене разбитого сердца, пишет Мослента.
По словам эксперта шоу, в медицине на самом деле существует синдром разбитого сердца (кардиомиопатия такоцубо).
Он заявил, что эмоциональный всплеск от неразделенной любви, смерти родных или других стрессовых факторов может привести к расширению верхушки левого желудочка сердца.
Человек в итоге может умереть, хотя его сердце абсолютно здоровое, — пояснил специалист.
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