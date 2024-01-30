Глава Минпросвещения России Кравцов попал в ДТП в центре Москвы

Известно, что данное ДТП произошло 30 января около 12.00. Автомобиль "Урус", в котором находился министр просвещения России Сергей Кравцов, столкнулся с грузовым авто в центре Москвы.

В результате столкновения 49-летний Кравцов сумел избежать серьёзных травм и от госпитализации отказался. Также ряд СМИ утверждают о том, что после аварии Сергея Кравцова пересадили в другую машину.

Сам Кравцов пока не даёт комментариев относительно ДТП, в которое попал его автомобиль. Также после аварии политик пока не появлялся на публике.