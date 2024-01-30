В Кемерово первоклассник принёс в школу муляж бомбы

29 января в посёлке& Металлплощадка близ Кемерово семилетний ученик 1-го класса принёс в школу предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Школьники остановили охранники, которым мальчик объяснил, что муляж бомбы он соорудил в подарок дедушке на 23 февраля.

Такое объяснение не устроило персонал школы, из-за чего всех учеников пришлось эвакуировать. В учебное заведение оперативно прибыли полицейские, которые убедились, что бомба ненастоящая, однако силовики всё равно изъяли муляж у мальчика.

Сам муляж бомбы представлял собой три жестяные банки лимонада, связанные между собой скотчем.