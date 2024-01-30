Омича отправили в тюрьму на 9 лет за убийство жены топором

Трагедия произошла в июле 2023 года в населённом пункте Тары Омской области. В МВД обратилась женщина, которая уверяла, что её 36-летняя сестра, мать двоих детей, без вести пропала.

Обратившаяся в полицию утверждала, что женщина исчезла после перебранки с супругом, выйдя из дома около 3 часов ночи. Позднее выяснилось, что её убил 33-летний муж Владимир Кочкин.

Кочкин признался, что зарубил жену топором, вывез тело глубоко в лес, расчленил труп и сжёг. Теперь убийца не увидит свободы ближайшие 9 лет.