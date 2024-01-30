Впервые за 15 лет акула напала на человека в Сиднейской гавани

29-летняя австралийка Лорен О'Нил пострадала после нападения тупорылой акулы в гавани Элизабет-Бэй близ Сиднея. Известно, что девушка получила опасную травму ноги, а также потеряла много крови.

Пострадавшую быстро доставили в больницу на спасательном вертолёте, а до этого первую помощь ей оказала женщина-ветеринар. После этого случая власти Австралии рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к бухте до получения обратных рекомендаций.

В последний раз акула атаковала человека в Сиднее в 2009 году: тогда хищник покусал военного водолаза армии Австралии. Мужчина также сильно пострадал, но сумел выжить.