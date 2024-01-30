Онколог: риск развития рака у курящих в 30 раз выше, чем у некурящих

По словам российского академика-онколога Андрея Каприна, курильщики в тридцать раз сильнее рискуют заболеть раком в сравнении с теми, кто не употребляет никотиносодержащую продукцию.

Каприн подчёркивает, что к развитию онкологии приводит не только курение, но также и злоупотребление спиртными напитками, красным мясом. Кроме того, рак может развиться у подхвативших вирус папилломы человека.

При этом Андрей Каприн отметил, что курение табака и парение электронных сигарет одинаково опасно для человеческого организма, поэтому от вредной привычки лучше отказаться.