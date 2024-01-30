В Витебске мать и дочь получили ожоги из-за загоревшегося повербанка

Инцидент произошёл рано утром 30 января в одной из квартир по улице Карла Маркса в Витебске. около 6.30 утра женщина обратилась в больницу вместе с дочкой, пожаловавшись на сильные ожоги.

Оказалось, что в полночь женщина заряжала мобильный телефон с помощью повербанка и уснула, так и не сняв телефон с зарядки. Утром повербанк внезапно воспламенился прямо в кровати.

В настоящий момент матери и её дочке ничего не угрожает, но им предстоит курс послеожогового лечения. Спасатели уверены, что причиной пожара является аварийный режим работы повербанка.