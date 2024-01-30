Житель Минска ограбил старушку в подъезде и пропил украденные деньги

Пострадавшая рассказала, что по дороге из магазина за ней увязался мужчина, который настойчиво просил денег. Старушка ему любезно отказала, однако настырный минчанин зашёл вместе с ней в подъезд, где силой забрал у женщины сумочку с кошельком.

После обращения пенсионерки милиционеры задержали грабителя по горячим следам, им оказался 48-летний житель Минска. На первом же допросе задержанный во всём признался.

По словам воришки, украденные деньги он потратил на еду и алкогольные напитки. После этого преступник выбросил сумку и кошелёк женщины в мусорный бак.