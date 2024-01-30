Высаживаем овощи прямо в компостной куче: советы бывалых дачников

Разберемся вместе с экспертом, какие растения можно выращивать в компостной яме.

Это могут быть популярные овощные культуры, такие, как лук, перец, помидоры, кабачки, огурцы.

При посадке в компостную кучу эти растения не нуждаются в дополнительной подкормке, растут быстро и хорошо, как на дрожжах.

Дают хороший урожай, даже раньше, чем при обычном способе выращивания.

Из зелени в компостную бочку можно посадить базилик, кинзу, мяту, укроп, петрушку.

Уход за ними почти не требуется, расти будут уверенно и быстро, радуя обильными ароматными вершками.

В компостной куче хорошо приживутся ягодные кусты: клубника, малина, смородина, крыжовник, ежевика.

Для успешного урожая не забывайте дренировать почву и постоянно поливать.

Посадите в компост цветы, и вы не пожалеете, цветение будет особенно ярким и густым.

Позаботьтесь о хорошем освещении, полноценном поливе.

Подойдет такой способ посадки розам, лилиям, тюльпанам, бархатцам, нарциссам.

Можно выращивать на компостной куче лекарственные травы, например, тимьян, мяту, шалфей, лаванду, розмарин.

Кроме лечебных свойств, они также обладают способностью освежать и ароматизировать воздух вокруг себя, источая благоухающие эфирные масла.

Если вы собрались использовать компостную яму под посадки, проверьте, чтобы в ней не было мусора или сорной травы и вредителей.