Дачник со стажем рассказал, чем подкормить смородину для получения сладких ягод

Секрет прост: чтобы смородине было хорошо и она радовала урожаем, дайте ей картошки, а вернее - картофельных очистков.
Если смородина растет многие годы на одном месте, земля там истощается, лишается всех питательных и полезных веществ.
Кустарник начинает медленно умирать и почти не дает ягод.
Помогут отходы картофеля. В них содержится бездна полезных элементов: витамины, белки, жиры, крахмал, минеральные соли, а также калий магний, фосфор, железо, натрий.
Такой набор безусловно будет на ура воспринят ослабевшим растением.
Измельчаем кожицу и слегка заглубляем в землю возле кустарника. Можно сделать так весной, летом, и почти в начале осени.
Есть и другие способы внесения картофельных очисток.
Используем отходы в сухом или свежем виде. Заливаем 1 кг очисток 10 литрами горячей воды.
Жидкость нужно герметично закрыть и ждать пока остынет, потом процедить и поливать, на растение требуется 3 литра.
А то, что осталось после процеживания, можно уложить вокруг кустов прямо по земле.
Если нет очисток, можно поступить так: берем пол пачки крахмала, добавляем 10 л воды, хорошо размешиваем. Этим поливаем смородину - быстро, просто, эффективно!
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__