Дачный эксперт дал дельные советы по выращиванию большого урожая баклажанов

В первую очередь, нужно учитывать особенности климата и среднесуточную температуру, в умеренных широтах уход будет отличаться от выращивания в южных или северных регионах.

Также надо правильно выбирать сорта. Отдайте предпочтение проверенным и надежным. Популярны у бывалых дачников "Черный витязь", "Боровичок", "Белый и Восточный принцы".

Конечно же, надо помнить о главных правилах ухода. Не нужно увлекаться поливом, большой застой воды очень опасен для баклажанов.

Выращивать их лучше в теплице, так как растения капризные и требовательные к температурным параметрам.

Необходимо обеспечить растения в должном объеме калием и азотом, выбираем соответствующие удобрения.

Во время цветения полезно опрыскать баклажаны борной кислотой. На 10 л воды берем до 5 г порошка. Процедуру делаем утром или вечером, днем на ярком солнце нельзя.

Не забываем убирать лишние листья и пасынки, чтобы они не отбирали у растений дополнительные ресурсы.

Обязательно отслеживаем появление вредителей и принимаем меры. Больше всех нужно опасаться паутинного клеща, колорадского жука и других вредителей пасленовых.