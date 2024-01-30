Советы эксперта, которые помогут собрать урожай перцев раньше, чем у соседей

Итак, будем удивлять соседей по даче ранним получением урожая. Как это сделать?

Уберите листья, дающие тень на плоды, Обрежьте их до следующих завязей.

Вырежьте боковые пасынки, уберите верхушку. Оставляем лишь самые крепкие завязи в верхнем слое.

Подкармливаем перцы монофосфатом калия. На 10 л воды добавляем 10 г препарата. Каждому кусту даем по литру.

Боремся с серой гнилью и альтернариозом заранее, делая профилактику. В подкормку вводим сенную палочку.