Опытный дачник рассказал, как определить лучший срок для уборки чеснока

Опытные огородники старшего поколения знают, как определить лучший момент для выкапывания чеснока. Ориентиром служат чесночные стрелки.

Пока чеснок растет и вызревает, стрелки понемногу закручиваются в кольцо.

Это как раз то время, когда нужно надломить стрелки у основания, чтобы головки получили больше ценных веществ и стали крупнее.

Но все стрелочки обрывать не надо, несколько штук оставляем с разных сторон грядки, чтобы ждать "сигнала".

Когда они начнут распрямляться до строго вертикального положения, это и будет знаком начала сбора урожая.

Вытаскивая чеснок, не нужно делать это с силой и резко. Избегайте механических повреждений, чтобы урожай долго хранился.