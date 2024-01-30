Опытный дачник рассказал, как определить лучший срок для уборки чеснока

Опытные огородники старшего поколения знают, как определить лучший момент для выкапывания чеснока. Ориентиром служат чесночные стрелки.
Пока чеснок растет и вызревает, стрелки понемногу закручиваются в кольцо.
Это как раз то время, когда нужно надломить стрелки у основания, чтобы головки получили больше ценных веществ и стали крупнее.
Но все стрелочки обрывать не надо, несколько штук оставляем с разных сторон грядки, чтобы ждать "сигнала".
Когда они начнут распрямляться до строго вертикального положения, это и будет знаком начала сбора урожая.
Вытаскивая чеснок, не нужно делать это с силой и резко. Избегайте механических повреждений, чтобы урожай долго хранился.
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