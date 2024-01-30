Как использовать чеснок против огородных вредителей и болезней

19:19 2024-01-30
Как использовать чеснок против огородных вредителей и болезней

Если у вас есть чеснок, то про сильную химическую обработку на огороде можно забыть.

Готовим настой против тли, листогрызущих гусениц.

На 700 г неочищенных головок чеснока берем 10 л воды.

Луковички нарезаем мелко, варим пару часов, потом разбавляем водой пополам.

Поливаем грядки: на метр квадратный идет пол литра отвара.

Второй рецепт против вредителей.

Используем 200 г шелухи лука, 200 г измельченного чеснока, 200 г табачных отходов и 10 л воды: все смешиваем и варим 2 ч.

Остужаем, процеживаем, добавляем 30 г мыла. Поливаем или опрыскиваем растения.

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