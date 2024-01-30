Как использовать чеснок против огородных вредителей и болезней

Готовим настой против тли, листогрызущих гусениц.
На 700 г неочищенных головок чеснока берем 10 л воды.
Луковички нарезаем мелко, варим пару часов, потом разбавляем водой пополам.
Поливаем грядки: на метр квадратный идет пол литра отвара.
Второй рецепт против вредителей.
Используем 200 г шелухи лука, 200 г измельченного чеснока, 200 г табачных отходов и 10 л воды: все смешиваем и варим 2 ч.
Остужаем, процеживаем, добавляем 30 г мыла. Поливаем или опрыскиваем растения.
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