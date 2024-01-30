Эксперт посоветовал натуральное средство от многих огородных болезней

Боремся с бурой и красной пятнистостью вишен и слив.

Берем высушенный молотый чеснок, заливаем водой, готовим раствор 1% концентрации, теперь опрыскиваем деревья.

От ржавчины поможет такое средство: измельчаем 500 г чеснока, заливаем тремя литрами воды комнатной температуры, настаиваем 5 дней в темноте и в тепле.

Процеженный настой разводим: на 10 л воды 60 г настоя, туда же добавляем 50 г мыла.

Фитофтору можно победить так: делаем 10% настой чеснока на воде. Опрыскивать растения надо во время завязывания плодов на второй кисти.

Повторяем процедуру каждые две недели, пока будут подрастать новые плодовые кисти и листья под ними.